В Польше перекрыли канал, по которому украинцев переправляли в Великобританию

В Польше разоблачили преступную группу, которая переправляла граждан Украины в Великобританию за польским краденым документам.

Об этом сообщает «Польское радио».

В Окружной суд Елени-Гуры (Польша) направлен обвинительный акт против семи членов организованной преступной группы, которая занималась незаконной переправкой иностранцев (в частности украинцев) из Польши в Великобританию. Члены группы помогали гражданам Украины пересекать границу на основании чужих польских документов. Сотрудники Пограничной службы Польши изъяли более 100 удостоверений личности. Руководительнице группы – 52-летний жительнице города Згожелец – грозит до 10 лет лишения свободы, другим членам группы – до 8 лет лишения свободы.

Как выяснили польские следователи, иностранцам, которые законно приезжали в Польшу и планировали выехать в Великобританию, продавали польские документы, похищенные или купленные на черном рынке. Члены группы использовали сходство лиц иностранцев, изображенных на документах. После выбора наиболее похожего документа иностранец, которому группа обеспечивала проживание в пансионатах и билет на самолет, изучал данные лица. Иностранцев на машинах привозили в аэропорт или непосредственно в Великобританию. За организацию выезда члены группы получали по 3 тыс. евро с лица.

Группа действовала с декабря 2016 года и организовала незаконное пересечение границы меньшей мере 11 иностранцев. Таким образом группе удалось нелегально заработать не меньше 45 тыс. евро.

Фото: nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Остановить незаконную деятельность организованной преступной группы и привлечь ее членов к уголовной ответственности помогло сотрудничество польских пограничников со спецслужбами Великобритании, Германии, Франции и Нидерландов. В результате этого сотрудничества удалось задержать 24 иностранцев, которые нелегально въехали в Великобританию.

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