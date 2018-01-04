В МВД говорят, что Новый год был «самым спокойным» за последние пять лет

Во время нынешних новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В частности, в период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано 5,6 тысяч уголовных правонарушений, что является самым низким показателем за последние пять лет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители зафиксировали снижение уровня преступности в совершении преступлений имущественного характера. «Так, на территории государства было совершено 13 разбойных нападений (в сравнении с зафиксированным средним показателем – 33), 131 грабеж (в среднем – 195), краж – 2404 (в среднем – 3250)», – информирует МВД.

Кроме того, во время выходных дней в органы и подразделения полиции поступило 1817 сообщений о фактах совершения ДТП, что является также одним из самых низких показателей.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране было привлечено более 10 тысяч правоохранителей.

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