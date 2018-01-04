В Китае врач умерла после 18 часов непрерывной работы

В китайской провинции Шаньси врач умерла, отработав 18 часов без перерыва.
Об этом пишет Asia One, – сообщает begemot.media.
Сообщается, что 29 декабря 43-летняя Чжао Бянсян совершала обход в больнице и упала, посетив в палате пациентку и ее дочь. Последними ее словами, по словам очевидцев, были: «Как ваша мама»?. Женщину сразу же реанимировали, но на следующий день она умерла.
Вскрытие показало, что Бянсян умерла от субарахноидального кровоизлияния – одной из форм острого нарушения мозгового кровообращения.
Чжао Бянсян была заместителем председателя отделения респираторных заболеваний в больнице. Коллеги врача заметили, что она была «трудоголиком» и одним из лучших специалистов в своей области.