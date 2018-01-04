live
Aнонси
Ірен Роздобудько
Ірен Роздобудько
4 січня, четвер
КРИМ НАШ: ХТО ЗДАВ І ХТО ПОВЕРНЕ УКРАЇНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ?
КРИМ НАШ: ХТО ЗДАВ І ХТО ПОВЕРНЕ УКРАЇНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ?
5 січня, п'ятниця
Анонс програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
Анонс програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
6 січня, субота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 4 января, 2018, 1:01 Мир
Читати новину українською
В Китае врач умерла после 18 часов непрерывной работы

В китайской провинции Шаньси врач умерла, отработав 18 часов без перерыва.

Об этом пишет Asia One, – сообщает begemot.media.

Begemot, begemot.media, news, Ukraine, бегимот, бигемот, бигимот, новини, новости, Україна, Украина, в Китае, Китай, врач, умер

Сообщается, что 29 декабря 43-летняя Чжао Бянсян совершала обход в больнице и упала, посетив в палате пациентку и ее дочь. Последними ее словами, по словам очевидцев, были: «Как ваша мама»?. Женщину сразу же реанимировали, но на следующий день она умерла.

Вскрытие показало, что Бянсян умерла от субарахноидального кровоизлияния – одной из форм острого нарушения мозгового кровообращения.

Чжао Бянсян была заместителем председателя отделения респираторных заболеваний в больнице. Коллеги врача заметили, что она была «трудоголиком» и одним из лучших специалистов в своей области.
Китайврачисмерть человека
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-04 05:08:58