В Черновцах мошенника осудили за продажу несуществующих телевизоров

В Черновцах Садгорский районный суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы мужчине, который на протяжении 2017 года продавал» несуществующие телевизоры в интернет-магазине OLX.
Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.
Судом установлено, что обвиняемый на протяжении года публиковал в интернет-магазине объявления о продаже несуществующих телевизоров марки LG и Samsung, указав их стоимость в размере от 3600 грн. до 4100 грн.
Трое потерпевших из разных областей Украины прислали обвиняемому на банковскую карточку деньги за товары, однако покупок не получили. После перечисления денег связь с «продавцом» исчезала.
Садгорский районный суд Черновцов признал злоумышленника виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.
Кроме того, суд решил взыскать с осужденного материальный ущерб, причиненный трем потерпевшим.