В Черновцах мошенника осудили за продажу несуществующих телевизоров

В Черновцах Садгорский районный суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы мужчине, который на протяжении 2017 года продавал» несуществующие телевизоры в интернет-магазине OLX.

Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.

Судом установлено, что обвиняемый на протяжении года публиковал в интернет-магазине объявления о продаже несуществующих телевизоров марки LG и Samsung, указав их стоимость в размере от 3600 грн. до 4100 грн.

Трое потерпевших из разных областей Украины прислали обвиняемому на банковскую карточку деньги за товары, однако покупок не получили. После перечисления денег связь с «продавцом» исчезала.

Садгорский районный суд Черновцов признал злоумышленника виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Кроме того, суд решил взыскать с осужденного материальный ущерб, причиненный трем потерпевшим.

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