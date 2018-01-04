В 2018 году Украина профинансирует науку на 6 млрд грн, – МОН

Нынешнее финансирование украинской науки выросло на 30% – с 4,7 млрд гривен в 2017 году до 6,1 млрд гривен, в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«В 2017 году мы смогли выйти из драматического снижения финансирования науки, которое достигло минимума в 2016 году и составило 0,16% ВВП из госбюджета. Сейчас мы сумели несколько выровнять ситуацию», – говорится в сообщении.

Как отметила министр образования Лилия Гриневич, больше всего средств уходит в Национальную академию наук, которая полностью независима от МОН. В этом году туда направили на 38% больше средств, чем в прошлом году.

Расходы на высшее образование выросли только на 12,3%.

«Сегодня основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от МОН и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. Так, в 2017 году в ее распоряжении было 2 миллиарда 719 миллионов гривен. Для сравнения, финансирование на науку, которым распоряжается МОН, а это является финансирование на университетскую науку, составляло всего 621,5 миллиона гривен. При этом часть этих средств идет на конкурсное финансирование научных проектов, которое могут также выигрывать институты НАН. Таким образом, университетская наука, за которую ответственное МОН, получает только 10% от общего объема финансов на науку», – добавила Гриневич.

Напомним, Верховная Рада приняла госбюджет на 2018 год еще 7 декабря.

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