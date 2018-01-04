Ужгород четыре дня будет гулять на международном фестивале «Василля»

На жителей Закарпатья и туристов ждут колядования, вино, мед и настоящая закарпатская кухня. С 11 по 14 января, в Ужгороде будет продолжаться масштабный фестиваль под оригинальным названием «Василля», который объединит ярмарку, угощения и новогодне-рождественские веселья.

Праздник, приуроченный ко дню святого Василия Великого, будут сопровождать яркие и колоритные выступления колядницких коллективов и вертепов, а на набережной Независимости в Ужгороде около полусотни участников развернут ярмарку вина, меда, сыра, фермерских продуктов, вкусных закарпатских блюд.

На фестивале представят свою продукцию виноделы не только из Украины, но и из-за рубежа, в частности, Венгрии, Румынии, Польши. Присоединятся к мероприятию кроме закарпатских, производители из Львовской, Полтавской и Ивано-Франковской областей. Гостей будут развлекать со сцены на Театральной площади, где каждого фестивального дня зрителей ждет разнообразная концертная программа профессиональных и любительских коллективов.

В субботу, 13 января с 10 часов до праздника присоединятся колядницкие коллективы и вертепы со всей области. Около 15 вокальных ансамблей, хоров, бетлегемов из всех районов Закарпатья – участники фестиваля «Коляды в старом селе», который продлится в этот день – начнется праздник на Театральной и зрелищным ходом, зажигательной музыкой будут призывать прохожих присоединиться к действу, которое развернется на территории Закарпатского областного музея народной архитектуры и быта. Вечером этого же дня в 19.00 заслуженный академический Закарпатский народный хор выступит со сцены с большой программой «старый Новый год».

Официальное открытие международного фестиваля «Василля» состоится 12 января на Театральной площади в 12 часов, – информирует пресс-служба Закарпатской ОГА.

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