Украинские биатлонистки в Оберхофе провалили спринт четвертого этапа Кубка мира-17/18

После длительной новогодне-рождественской паузы лучшие биатлонисты мира вновь предстали перед глазами болельщиков. Произошло это в немецком Оберхофе, где стартовал четвертый этап Кубка мира сезона-17/18.

Анастасия Кузьмина выиграла спринт в Оберхофе / biathlonworld.com

Однако женский спринт прошел так, будто и не было трехнедельного перерыва, официальный сайт Федерации биатлона Украины. Снова на трассе доминировала Анастасия Кузьмина. Словацкая биатлонистка сумела приспособиться к непредсказуемому оберхофскому ветру, допустив лишь один промах, и, благодаря тому, что среди основных фавориток никто не блеснул стопроцентной точностью, одержала третью победу в сезоне. Причем, как и на третьем этапе во французском Анси, преимущество над ближайшей конкуренткой превысило полминуты.

А ближайшей на этот раз оказалась Кайса Макаряйнен, для которой старт этого сезона выдался не слишком удачным – этот подиум стал вторым для лидера сборной Финляндии. Третьим, и также с одним промахом стала Вероника Виткова, которой при отсутствии Габриэлы Коукаловой предстоит вести за собой команду Чехии, одержав первую для сборной медаль этого сезона.

К сожалению, впервые с начала декабря не фигурировали в списке героинь гонки украинки – ни одна из наших девушек не сумела финишировать даже в ТОП-20. Наиболее высокий результат показала Вита Семеренко, которая закончила спринт 22-ой с одним кругом штрафа. Тремя строками ниже разместилась в финишном протоколе Елена Пидгрушная, которая за счет спурта на последнем круге улучшила свой результат сразу на 13 позиций. Кубковые очки набрала также Анастасия Мекушина, что стала 32-ой.

Для Юлии Джимы этот спринт стал наиболее неудачной гонкой сезона, как и для команды в целом – первая гонка, в которой Юля не сумела набрать зачетные баллы. Еще одна наша участница, Ирина Варвинец, для которой два немецких этапа являются отборочными к олимпийской команды, вряд ли добавила вистов в заочном соперничестве с Юлией Журавок – сегодня у Иры лишь 58-й результат и две с половиной минуты отставания при одном промахе.

Завтра четвертый этап Кубка мира-17/18 продолжится спринтом у мужчин.

Биатлон. Кубок мира сезона-2017/2018. Четвертый этап

Обергоф (Германия). 4 – 7 января. Ski-Arena

Женщины. Спринт, 7.5 км (два огневых рубежа). 4 января. Начало – 13:30

1. Анастасия Кузьмина (Словачиина) – (1 + 0) 22:23,7

2. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – (0 + 1) +35,4

3. Вероника Виткова (Чехия) – (1 + 0) +40,1

4. Франциска Хильдебранд (Германия) – (0 + 1) +47.0

5. Жюстин Бреза (Франция) – (0 + 2) +53.4

6. Вероника Новаковска (Польша) – (0 + 1) +1:07.6

...22. Вита Семеренко (Украина) – (0 + 1) +1:38,0

...25. Елена Пидгрушная (Украина) – (1 + 0) +1:44,5

...32. Анастасия Меркушина (Украина) – (1 + 0) +1:52,7

...42. Юлия Джима (Украина) – (0 + 2) +2:08,7

...58. Ирина Варвинец (Украина) – (0 + 1) +2:36,5

Вита Семеренко (Украина) – не стартовала

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