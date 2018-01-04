Тех, кто «сливает» Киве информацию, следует привлечь к ответственности, – Гладких

В деле расследования убийства юриста Ирины Ноздровской процессуальный статус бывшего советника Авакова Ильи Кивы – не понятен. Ведь он делает заявления, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Однако, несмотря на тайну следствия, политик вообще не должен знать никаких деталей этого процесса.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням 13:00-15:00 и 17:00-19:30 на телеканале ZIK) выразил политолог Валентин Гладких.

В деле убийства правозащитницы Ирины Ноздровской процессуальный статус бывшего советника министра МВД Ильи Кивы – не понятен, как и источники информации, которую он озвучивает.

«И другое дело, если он делает свои заявления, реально ссылаясь на органы досудебного следствия. Тогда возникает вопрос: на каком основании господину Киве вообще известно о ходе этого дела? Каков его процессуальный статус?», – подчеркнул политолог.

Возникает и множество вопросов к следственным органам. Ведь существует тайна следствия, поэтому Кива вообще бы не должен знать никаких деталей этого процесса.

«Кто он с точки зрения этого процесса? Ответ очевиден – никто. И давайте будем объективными, к таким лицам относится не только Кива. Ведь кем являются эти «шумные импотенты», которые всегда знают, кто виноват и в курсе всех антикоррупционных дел? Откуда они вообще это знают? На каком основании и кто сливает им эту информацию? За такое нужно привлекать к ответственности», – убежден Гладких.

Ведь, по его словам, в этом деле может возникнуть еще множество «неожиданных сюжетных поворотов».

«Сценарист этого будет сидеть в МВД или же ВР и рисовать детектив, который бы принес политические бонусы. Или мы получим настоящие результаты расследования? Ведь преступление – это всегда соревнование между преступником и тем, кто пытается его разоблачить. Однако очень часто побеждают преступники», – считает Гладких.

Ведь, по его мнению, они являются более подготовленными, даже несмотря на хорошо отшлифованную криминологию.

«Если наши правоохранители умудряются проигрывать криминалу с таким социальным портретом, какой есть в Украине, возникает очень много вопросов. Поэтому и в таких условиях можно утверждать, что реформа провалилась», – подчеркнул политолог.

Дело Ноздровской только доказало очевидность провала. Ведь люди устали от пустых заявлений и хотят видеть реальные действия.

«И вместо этих изменений они увидят Шкиряка, Киву, Геращенко и спонсоров политических патронов. Их мало интересует, что там себе думают холопы. В нашем феодальном обществе мнение холопов никому не нужно. Вместо этого определенные силы и дальше будут играть на этом недовольстве. Мол, «когда придем к власти, будем другими». И чем? Покажите сегодня, чем вы отличаетесь, и тогда я буду готов в это поверить», – заявил Гладких.

Поэтому в ВР следует ставить вопрос об эффективности работы руководства правоохранительных органов.

«Нам правительство до сих пор не отчиталось за год своей работы, поэтому о чем здесь можно говорить?», – возмущается Валентин Гладких.

Напомним, 29 декабря 2017 года близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее пропаже на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. Первого января ее нашли мертвой. Полиция по этому факту открыла уголовное производство.

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