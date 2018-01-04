Синоптик сообщила, когда в Украину вернется зима

6-7 января, на Рождество, в Украине станет еще теплее, а с 8-9 января к нам придет похолодание.

Об этом в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

Подаем полнотекстовое сообщение:

«Большая циклоническая система завтра и дальше будет господствовать в большинстве стран Европы.

Два циклонических центра – над Великобританией и Балтикой – вместе с атмосферным фронтами снова бушует дождем, где-то мокрым снегом, в горных районах и в Скандинавии – снегопадами. Но главное и опасное – сильный штормовой ветер.

Поэтому очень тщательно проверяйте состояние ваших авиарейсов.

Южная Европа обойдет сложную погоду.

Что в Украине завтра?

Отголоски циклона услышат западные области Украины, ведь именно там 5 января возможен штормовой ветер с порывами до 15-20 метров за секунду.

Поэтому особое внимание и осторожность в Карпатах! Сильный ветер и теплая погода провоцируют лавины.

В общем завтра в большинстве наших областей снова будет сыро и тепло – периодические дожди или снег, в Карпатах и на востоке с мокрым снегом.

Температура воздуха в течение дня ожидается +2+5 градусов, на юге +6+9, на востоке и северо-востоке 0+4 градуса. Небольшие морозы ближайшей ночью вероятны на Западе и северо-востоке и Востоке.

В Киеве завтра – влажная воздушная масса, ночью +2, днем +5 градусов.

6-7 января, на Рождество, в Украине станет еще теплее, а с 8-9 января к нам придет похолодание.

Держите головы в равновесии, не забудьте купить пшеницу, мак, изюм. Я видела как-то в продаже уже готовый перетертый консервированный мак с сахаром, очень удобно.

Но ничто не заменит процесс трения мака в макитре. Пора доставать голову из глубоких полок».

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