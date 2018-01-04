Синоптик сообщила, когда в Украину вернется зима

6-7 января, на Рождество, в Украине станет еще теплее, а с 8-9 января к нам придет похолодание.
Об этом в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.
Подаем полнотекстовое сообщение:
«Большая циклоническая система завтра и дальше будет господствовать в большинстве стран Европы.
Два циклонических центра – над Великобританией и Балтикой – вместе с атмосферным фронтами снова бушует дождем, где-то мокрым снегом, в горных районах и в Скандинавии – снегопадами. Но главное и опасное – сильный штормовой ветер.
Поэтому очень тщательно проверяйте состояние ваших авиарейсов.
Южная Европа обойдет сложную погоду.
Что в Украине завтра?
Отголоски циклона услышат западные области Украины, ведь именно там 5 января возможен штормовой ветер с порывами до 15-20 метров за секунду.
Поэтому особое внимание и осторожность в Карпатах! Сильный ветер и теплая погода провоцируют лавины.
В общем завтра в большинстве наших областей снова будет сыро и тепло – периодические дожди или снег, в Карпатах и на востоке с мокрым снегом.
Температура воздуха в течение дня ожидается +2+5 градусов, на юге +6+9, на востоке и северо-востоке 0+4 градуса. Небольшие морозы ближайшей ночью вероятны на Западе и северо-востоке и Востоке.
В Киеве завтра – влажная воздушная масса, ночью +2, днем +5 градусов.
6-7 января, на Рождество, в Украине станет еще теплее, а с 8-9 января к нам придет похолодание.
Держите головы в равновесии, не забудьте купить пшеницу, мак, изюм. Я видела как-то в продаже уже готовый перетертый консервированный мак с сахаром, очень удобно.
Но ничто не заменит процесс трения мака в макитре. Пора доставать голову из глубоких полок».