Сигареты подорожают на 4-5 гривен из-за роста акцизов

Цена на сигареты в Украине после роста акцизов поднимется на 4-5 гривен.

Такое мнение высказали производители табачных изделий, передает Интерфакс-Украина.

«Мы оцениваем, что после повышения акцизного налога на 29,7% в 2018 году в среднем цена пачки сигарет вырастет на 4-5 грн», – сказал начальник отдела по работе с государственными органами компании «Бритиш Американ Тобакко Украина» Юрий Рылач.

Несмотря на это, есть и другие факторы, из-за которых может подняться цена на сигареты.

«Однако необходимо учитывать, что на рост цен влияет не только рост акцизного налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и других составляющих, в том числе и девальвация национальной валюты», – добавил он.

Менеджер по вопросам фискального регулирования компании «JTI Украина» Андрей Фита напомнил, что ранее украинский Парламент принял изменения к Налоговому кодексу, которые предусматривают постепенное – до 2025 года – повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства.

По словам Фиты, в принятом законе учтены обязательства Украины повысить минимальную ставку акциза на сигареты до европейских показателей – EUR90 за 1000 штук.

Во-вторых, предполагается долгосрочный план повышения акциза, на чем долгие годы настаивала отрасль, поскольку без долгосрочной акцизной стратегии сложно планировать свою деятельность.

Так, цены на сигареты будут расти постепенно. На этот раз это будет на уровне 4-5 гривен.

«Что касается цен на сигареты в 2018 году, то по предварительным расчетам, они вырастут на 4-5 грн. Безусловно, такой рост не порадует курильщиков, но будем оптимистичным – если бы ставки определялись в евро, а не в гривне, то рост цен зависел бы еще и от валютных колебаний», – сообщила директор департамента по корпоративным связям «Филип Моррис Украина» Наталья Бондаренко.

Как сообщалось, акциз на сигареты по специфической ставке в 2018 году возрастет на 29,7% – до 577,98 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).

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