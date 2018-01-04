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четверг, 4 января, 2018, 16:54 Регионы
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Светодиодный тоннель: в Тернополе появилась еще одна туристическая локация

В Тернополе появилась еще одна туристическая локация – пять светодиодных арок. Установили их в центре города на улице Сагайдачного.

Горожане уже назвали арку светодиодным тоннелем. За праздничные дни она стала популярным объектом для новогодних фотографий и видео.

Прохожие останавливаются, чтобы сфотографироваться возле них или зафиксировать в кадре сам элемент иллюминации.

Напомним, накануне Нового года на главную елку Тернополя установили 3D-иллюминацию. На электрические гирлянды городской совет потратила 880 тыс. грн.
туризмТернопольрождество
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2018-01-04 17:05:36