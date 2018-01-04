Sinoptik: Погода во Львове и Львовской области на пятницу, 5 января

Пятница во Львовской области пройдет с переменной облачностью.

Во Львове, Самборе, Славском, Яворове, Мостисках, Раве-Русской, Червонограде, Стрые, Турке, Сколе, Бродах будет снежно-дождливая погода по данным Sinoptik.ua. В Дрогобыче, Трускавце без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +4 градусов, днем – от +3 до +8. Ветер юго-западный и южный, 4-8 м/с. В конце недели установится облачная погода с прояснениями, местами – дождь со снегом.

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