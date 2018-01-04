Sinoptik: Погода в Ивано-Франковске и Ивано-Франковской области на пятницу, 5 января

В пятницу в Ивано-Франковской области сохранится облачная погода с прояснениями.

В Ивано-Франковске, Долине, Надворной, Яремче, с самого утра будет снежная погода по данным Sinoptik.ua. В Коломые – без осадков. Температура воздуха ночью до -1...+2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +2...+7. Ветер южный, юго-западный и юго-восточный, 1-7 м/с. До конца недели установится облачная погода с прояснениями, местами – дождь.

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