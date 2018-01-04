Sinoptik: Погода в Тернополе и Тернопольской области на пятницу, 5 января

В пятницу в Тернопольской области будет облачная погода с прояснениями.

В Тернополе, Бучаче, Бережанах, Подгайцах, Борщу осадков не предвидится. В Збараже, Шумске, Кременце возможен дождь со снегом по данным Sinoptik.ua. Температура воздуха ночью до -3...0, днем столбики термометров поднимутся до +3...+5 градусов. Ветер южный и юго-западный, 2-6 м/с. На выходных прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами – дождь.

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