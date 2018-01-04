live
Aнонси
КРИМ НАШ: ХТО ЗДАВ І ХТО ПОВЕРНЕ УКРАЇНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ?
КРИМ НАШ: ХТО ЗДАВ І ХТО ПОВЕРНЕ УКРАЇНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ?
5 січня, п'ятниця
Анонс програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
Анонс програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
6 січня, субота
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
7 січня, неділя
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 4 января, 2018, 19:07 Регионы
Читати новину українською
Sinoptik: Погода в Тернополе и Тернопольской области на пятницу, 5 января

В пятницу в Тернопольской области будет облачная погода с прояснениями.

В Тернополе, Бучаче, Бережанах, Подгайцах, Борщу осадков не предвидится. В Збараже, Шумске, Кременце возможен дождь со снегом по данным Sinoptik.ua. Температура воздуха ночью до -3...0, днем столбики термометров поднимутся до +3...+5 градусов. Ветер южный и юго-западный, 2-6 м/с. На выходных прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами – дождь.
погода
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-05 05:12:47