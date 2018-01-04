Sinoptik: Погода в Ровно и Ровенской области на пятницу, 5 января

В пятницу в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями.

В Ровно, Костополе, Ракитном, Сарнах, Кузнецовске, Дубно, Радивилове возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью до -2...+1 градуса, днем – до +3...+5, по данным Sinoptik.ua. Ветер южный и юго-западный, 2-6 м/с. На выходных прогнозируется переменная облачность, местами – дождь.

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