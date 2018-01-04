Sinoptik: Погода в Луцке и Волынской области на пятницу, 5 января

В пятницу в Волынской области будет облачная погода с прояснениями.

В Луцке, Владимир-Волынском, Свитязи, Любешове, Ковеле, Маневичах возможен небольшой дождь со снегом по данным Sinoptik.ua. Температура воздуха ночью до -1...+1 градуса, днем поднимется до +4...+5. Ветер южный и юго-западный, 4-7 м/с. До конца недели ожидается облачная погода с прояснениями, местами – дождь со снегом.

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