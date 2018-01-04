Саакашвили обжалует отказ в предоставлении статуса беженца

Адвокаты Саакашвили будут обжаловать решение Окружного админсуда Киева, который не удовлетворил его иск об отказе УДМС в Киевской области в оформлении документов для решения вопроса о признании экс-председателя Одесской ОГА лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Об этом заявил журналистам адвокат Руслан Чернолуцкий после заседания суда, сообщает «Укринформ».

«Судья Скочек объявила кратко решение. Полностью было отказано в удовлетворении иска Саакашвили... У нас есть согласно новому Кодексу об административном судопроизводстве 30 дней на обжалование этого решения. Поэтому это решение будет нами обжаловано обязательно, оно не вступило в силу», – отметил Чернолуцкий, подчеркнув, что «никакой экстрадиции не будет».

По его словам, в настоящее время Саакашвили находится в статусе лица, которое оспаривает действия миграционной службы, и этот статус позволяет ему находиться на территории Украины.

Таким образом, заявил Чернолуцкий, все действия в отношении физического выдворения Саакашвили из государства «будут незаконными, пока мы оспариваем действия в судах».

«На следующие 2 месяца у нас есть полные возможности и права оспаривать решения, которые мы сейчас услышали», – подчеркнул адвокат.

Как сообщалось ранее, сегодня решением суда Саакашвили отказали в статусе беженца.

Напомним, ранее Саакашвили требовал признать противоправным и отменить решение миграционной службы от 1 ноября 2017 года об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

В июле 2017 года Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В августе Главная прокуратура Грузии направила запрос об экстрадиции экс-президента Саакашвили.

1 ноября Управление ГМС в Киевской области приняло решение «Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое нуждается в дополнительной защите».

5 декабря Саакашвили был задержан в Киеве. Ему инкриминируют содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности (ч. 2. ст. 256 Уголовного кодекса Украины).

11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил Саакашвили на время расследования, не выбрав ему меры пресечения.

15 декабря Генеральная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей судебной инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

На заседании 3 января Апелляционный суд Киева принял решение перенести рассмотрение жалобы на 11 января.

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