Российская энциклопедия для детей запрещена к ввозу в Украину, – Госкомтелерадио

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину российской энциклопедии для детей «История».

Об этом сказано в перечне запрещенных книг, опубликованном на сайте ведомства.

Книгу издало ООО «Издательство АСТ» Москва (Россия).

Автор книги – Анна Спектор.

Кроме того, в 2017 году было запрещено ввозить в Украину книгу «Богатырские русские сказки», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «700 новых устных тем по английскому языку» за прославление Сталина, книгу русского священника Всеволода Чаплина «Православие. Честный разговор» и еще 16 российских книг.

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