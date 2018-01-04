четверг, 4 января, 2018, 0:29 Общество
Российская энциклопедия для детей запрещена к ввозу в Украину, – Госкомтелерадио
Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину российской энциклопедии для детей «История».
Об этом сказано в перечне запрещенных книг, опубликованном на сайте ведомства.
Книгу издало ООО «Издательство АСТ» Москва (Россия).
Автор книги – Анна Спектор.
Кроме того, в 2017 году было запрещено ввозить в Украину книгу «Богатырские русские сказки», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «700 новых устных тем по английскому языку» за прославление Сталина, книгу русского священника Всеволода Чаплина «Православие. Честный разговор» и еще 16 российских книг.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.