Путин подписал указ для восстановления авиасообщения с Египтом

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения со столицей Египта Каиром. Документ обнародован на портале правовой информации.

Согласно информации на этом портале, Путин 2 января внес изменения в президентский указ от 8 ноября 2015 года, который полностью запретил авиаперевозки пассажиров из России в Египет.

Изменения вступают в силу со дня подписания документа.

В декабре 2017 года президент России Путин во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом готова к восстановлению прямого авиасообщения с Египтом.

Позже министр транспорта Россия Максим Соколов сообщил, что регулярное авиасообщение с Каиром может быть открыто уже в феврале 2018 года, однако речь пока не идет о чартерных рейсах в египетских курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Россия приостановила все рейсы в Египет из соображений безопасности после того, как российский самолет взорвался над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, в результате чего погибли все 224 человека на борту.

Экстремистская группировка «Исламское государство» заявило, что его боевики заложили бомбу на борт самолета, летевшего из египетского Шарм-эль-Шейха в российский Санкт-Петербург.

Остановка авиасообщения с Россией нанесла удар по экономике Египта, зависящем от туризма. Более 30% туристов, посещавших Египет в предыдущие годы, были россиянами, сообщает «Радио Свобода».

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