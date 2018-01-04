Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2229-VIII «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

Об этом сообщает официальное представительство Президента.

Документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов, и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия. В частности, законом предусмотрено создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.

Документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин и адаптации его к европейским стандартам, обеспечивающие подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.

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