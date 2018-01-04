Почти каждый десятый житель ЕС не способен достаточно обогреть свой дом

В странах Европейского союза 9% населения не могут позволить себе достаточно обогревать свой дом.

Об этом сообщает Евростат, ссылаясь на данные опроса 2016 года, передает «Европейская правда».

После достижения максимума в 2012 году (11%) доля таких людей непрерывно уменьшается.

Наибольшая доля людей, утверждающих, что не могут достаточно обогреть свой дом, была зарегистрирована в Болгарии (39%), за ней следуют Литва и Греция (29%), Кипр (24%) и Португалия (22%).

На другом конце шкалы менее 2% населения сталкивается с этой проблемой в Люксембурге и Финляндии.

Напомним, что треть украинцев еще не оплатила за коммунальные услуги в ноябре.

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