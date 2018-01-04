Певец Олег Винник рассказал о возлюбленной: она отдала всю свою жизнь мне

Самым важным в жизни для певца Олега Винника является то, что он делает, и как показывает людям, как его воспринимают и почему так воспринимают.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK рассказал певец и композитор, звезда европейских мюзиклов Олег Винник.

Гость программы, комментируя вопрос относительно закрытости по отношению к вопросам о личной жизни, заметил, что это отнюдь не стратегия.

«Этот вопрос интересует всех. Я просто не роспостранаяюсь и не хочу говорить о своих родных. Это те родные люди, которые меня знают не как артиста, а как Олега», – отметил Олег Винник.

Певец также в нескольких словах рассказал о своей возлюбленной, не называя ее имени.

«Это человек, которая отдала всю свою жизнь мне, и без которой не было бы Олега. Не было бы. Она, кстати, у меня тоже очень талантливая», – поделился Олег Винник.

«Я не хочу говорить, называть... Жена, одна, две, три... Хорошо, а если у тебя есть жена, а ты один раз женат?», – отметил певец.

Олег Винник подчеркнул, что для него в жизни важно то, что он делает, и как показывает людям, как его воспринимают и почему так воспринимают.

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«То, что за сценой, меня не интересует. То, что в спальне у кого-то, меня не интересует, с кем кто спит – мне абсолютно безразлично», – говорит артист.

Олег Винник также признался, что не слушает музыку еще с тех пор, как уехал из дому на учебу. Несмотря на то, за тем, что происходит на музыкальном рынке, он следит. Так, в машине и в студии в Германии у него включено радио, а вот на мобильном телефоне исполнителя никакой музыки нет.

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