Определенные политические силы пытаются использовать дело об убийстве Ноздровской, – эксперт

Стоит обратить внимание на то, почему именно дело об убийстве Ирины Ноздровской стало таким резонансным. В Украине ежедневно совершаются убийства и другие преступления. Поэтому данное дело следует рассматривать не только исключительно по ее криминальными аспектами.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) выразил политолог Валентин Гладких.

«Почему именно дело по убийству Ирины Ноздровской стало таким резонансным? В Украине ежедневно совершаются насильственные преступления. Каждый день людей убивают. За этими убийствами могут стоять какие-то имущественные интересы, личные отношения, криминальные разборки. Но почему-то именно это дело заполонило эфиры нашего телевидения и мы говорим только о нем», – отметил Валентин Гладких.

Он соглашается с тем, что это дело очень резонансное, к тому же, жертва – адвокат, осмелившийся бросить вызов системе и все-таки защитил интересы своей семьи.

«Она смогла добиться того, чтобы этого негодяя привлекли к уголовной ответственности и он таки понес наказание. Понятно, что это не нравилось многим людям, в том числе, наверное, и его родственникам. Но нужно также осознавать, что этот человек совершил это ДТП не на «Porsche cayenne», – подчеркнул политолог.

То есть он убежден, что не стоит говорить, что нарушение совершил какой-то мажор, ведь это будет «подмена истины своими прихотями».

«Да, его дядя оказался судьей. У меня тоже есть много племянников, но это же не значит, что если что-то случится, я буду голову класть или подключать все связи для того, чтобы кого-то «отмазать». Поэтому все-таки я склонен рассматривать это дело, несмотря на его сугубо уголовные аспекты, еще и как попытку определенных сил использовать эту ситуацию для того, чтобы добыть себе какие-то политические бонусы», – уверяет эксперт.

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