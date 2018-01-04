Омелян предлагает ввести новый штраф для водителей

В Украине нужно ввести штрафы за разбросанный мусор на окраинах дорог.

Таким мнением поделился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook.

Он добавил, что будет инициировать высокие штрафы за разбрасывание мусора на обочинах.

«Это – мусор, которым щедро усыпаны наши обочины. Мусор разбрасывает не Укравтодор, не министр или Премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты: окурки, бутылки, целые мешки», –

«Украина начинается с Тебя!», – резюмировал политик.

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