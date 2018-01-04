На Ровенщине за двое суток зафиксировали четыре факта незаконного обращения с взрывчаткой

За прошедшие двое суток правоохранители в Дубенском, Костополском, Демидовском и Рокитновском районах зафиксировали четыре факта незаконного обращения с боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Об этом собкору IA ZIK сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенщины.

Второго января сотрудники Дубенского отдела полиции изъяли у 37-летнего жителя села Привольное гранату «Ф-1» с маркировкой.

Участковые офицеры полиции Костопольского отдела полиции третьего января изъяли у 35-летнего жителя села Трубици гранату «Ф-1» и запал к ней. По словам мужчины, опасный предмет он нашел в ноябре в прошлом году возле реки.

Также вчера оперативники Демидовского отделения полиции во время отработки района в селе Дубляны изъяли у 35-летнего местного жителя 26 патронов калибра 5,45 мм. Кроме того, 36 патронов различного калибра изъяли полицейские у 39-летнего жителя поселка Ракитное.

По всем фактам полицейские начали досудебные расследования в открытых уголовных производствах по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Все изъятое направили на экспертизу в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

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