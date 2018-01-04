На работе МВД пиарятся те, кто к нему не причастны, – политолог

Выглядит так, будто никто из Министерства внутренних дел не давал комментарии по поводу убийства Ирины Ноздровской. Согласился прокомментировать ситуацию только Илья Кива.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил политолог Алексей Якубин.

Недавно в интервью одному из телеканалов советник министра внутренних дел Илья Кива сказал о том, что МВД рассматривает самоубийство из-за неразделенной любви, как одну из версий смерти Ирины Ноздровской.

«Кто у нас вообще комментирует дела из Министерства внутренних дел? У нас есть люди, которые к нему не принадлежат, некоторые из них вообще являются депутатами или лидерами отдельных политических сил как, например, Илья Кива», – отметил Алексей Якубин.

По его словам, совершенно непонятно, почему эти люди комментируют ситуацию вокруг Министерства внутренних дел до того, как это делает министерство.

«Это вопрос скорее к тому, почему МВД позволяет другим людям комментировать и пиариться на своей деятельности. В том числе это касается и таких резонансных дел», – заявил политолог.

Кроме того, он рассказал, что присутствовал на студии телеканала, когда во время прямого включения Илья Кива давал такие комментарии.

«Это выглядело очень странно. Парадокс был в том, что получается, будто остальные коммуникаторы с Министерства внутренних дел просто не выходили на связь. Насколько я понимаю, они просто обратились к тому, кто вышел на связь, им был Илья Кива. Другое дело, что он начал порождать какие-то фантазии, которые должны теперь восприниматься, как версии», – говорит эксперт.

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