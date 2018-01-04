Мир находится в опасности и спасение – в изменении мировоззрения, – Римский клуб

Жесткая критика капитализма, неприятие финансовых спекуляций, отказ от материализма и упрощенного понимания мира, призыв к альтернативной экономике, «новому Просвещению», холистическому мировоззрению, планетарной цивилизации – такую сегодня повестку предлагает Римский клуб.

В прошлом месяце Римский клуб представил новый доклад «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», приуроченный к своему полувековому юбилею, – сообщают Контракты.

Уже предисловие дает понять, что этот доклад будет отличаться от предыдущих, а его главным вопросом станут «философские корни текущего состояния мира». Мир находится в опасности и спасение лежит в изменении мировоззрения.

Доклад состоит из трех частей: первая призвана продемонстрировать всю глубину нынешнего кризиса и тенденцию к ее усилению; вторая посвящена критике доминирующего мировоззрения и изложения альтернативной философии «нового Просвещения»; третья часть – практические решения. Выражение «Come On» несет два значения –«не пытайся меня обмануть» и «присоединяйся к нам».

Авторы начинают с анализа текущей ситуации, которая не радует: планета деградирует, авторитаризм и фундаментализм на подъеме, спекулятивный капитал торжествует.

Девяносто восемь процентов финансовых операций сейчас носят спекулятивный характер. В оффшорных зонах спрятано от двадцати одного до тридцати двух триллионов долларов.

Существует избыток капитала в фиктивных, но прибыльных сферах, тогда как направления, от которых зависит будущее планеты, испытывают дефицит средств. Ученые-экономисты не в состоянии увидеть проблему, потому что и раньше склонны рассматривать экологический, финансовый и промышленный капитал как эквиваленты: «пока финансовый капитал увеличивается – все хорошо».

Крупнейшей планетарной проблемой остается глобальное потепление. Клуб приветствует подписание Парижского соглашения, но указывает на разрыв между прописанными целями (не допустить повышения температуры более чем на два градуса) и принятыми государствами обязательствами, даже полное выполнение которых будет совершенно недостаточным для их достижений.

Десять процентов самых богатых домохозяйств мира является причиной сорока пяти процентов общего объема выбросов. Они первыми должны перейти к устойчивым моделям жизнедеятельности.

Клуб продолжает настаивать на необходимости максимального сокращения рождаемости и «благодарит страны, которые добились быстрого сокращения воспроизводства».

В докладе авторы обращают внимание на наличие в цифровой экономике темной стороны. Так, сервисы вроде Uber, и их пользователи не разделяют общих расходов (на городскую инфраструктуру, которой пользуются водители и тому подобное) – и в нынешнем виде не отвечают критериям устойчивости.

Ключевая точка доклада – идея «нового Просвещения», фундаментальной трансформации мышления, результатом которой должно стать целостное мировоззрение. Гуманистический, но свободный от антропоцентризма, открыт к развитию, ценит устойчивость и заботится о будущем.

Авторы считают неизбежным появление глобальных правил, обязательных для всех стран. Отдельные государства не имеют права делать все что им заблагорассудится, тем более, когда речь идет о последствиях, касающихся всей планеты.

Окончание эры добывающего топлива определено. Вероятно, что она закончится быстрее, чем предполагали ранее. Стоимость чистой (солнечной и ветряной) энергии уменьшается с каждым годом, а ее производство увеличивается в разы. Рост спроса на нефть остановится до 2020 года, а, если прав стэнфордский исследователь Тони Себа, переход на возобновляемые источники может произойти уже к 2030.

По словам Кейта Раворта, оксфордского экономиста и члена Римского клуба, сегодняшние студенты – которые будут определять политику в 2050 – учатся идеям из книг 1950, которые основываются на теориях 1850. Чтобы лучший мир стал реальностью, экономика может и должна функционировать иначе.

Справка.

Римский клуб – международная неправительственная организация, которая объединяет ученых, общественных деятелей и деловых людей более чем из 30 стран мира, обеспокоенных перспективами развития человечества. Усилия членов Римского клуба направлены на решение актуальных проблем современности путем разработки нового направления в их изучении, получившего название глобального моделирования.

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