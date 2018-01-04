МИНЗДРАВ призывает не заниматься самолечением, полагаясь на советы провизоров

МИНЗДРАВ призывает украинцев не заниматься самодиагностикой, самолечением, самоназначением лекарств, руководствуясь телевизионной рекламой, советами друзей, соседей и провизоров.

Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.

«Признавайтесь, описывали когда-фармацевту в аптеке свои симптомы, чтобы он посоветовал вам какие-то лекарства? Или сами себе назначали антибиотики для лечения гриппа? Немало людей предпочитают самодиагностику, самолечение, самоназначение лекарств, руководствуясь телевизионной рекламой, советами друзей, соседей и провизоров. В результате, большие средства тратятся на лекарства, которые нам не нужны, не помогут или вообще навредят, потому что через них мы откладываем прием других препаратов, которые бы нам действительно помогли. Давайте не делать так!», – говорится в сообщении.

В МИНЗДРАВЕ отмечают, в большинстве развитых стран без рецепта можно купить только такие лекарственные средства: офтальмологические препараты, анальгетики, средства для улучшения сна, средства против тошноты, диареи, геморроя, простуды и кашля, повышенной кислотности и другие. Зато в Украине традиционно существует прямой доступ к большинству лекарственных препаратов, что создает ряд проблем в сфере здравоохранения.

В ведомстве отмечают, если беспокоит состояние здоровья, не ищите советов на форумах – обратитесь к врачу: «Давайте в новом году пообещаем себе искать медицинские рекомендацие только у профессионалов! Найдите врача, которому доверяете. Есть время и возможность – поищите правдивую информацию о методах и средствах лечения вашего заболевания, пользуясь международными практиками, основанных на методах доказательной медицины. Но сначала получите правильный диагноз и рекомендации от врача. И еще давайте пообещаем себе пропивать полный курс назначенных препаратов, и не отменять себе какие-то лекарства через два дня, потому что стало лучше».

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