Мэр небольшого городка во Франции предлагает отказаться от поцелуев при встрече

Поцелуи при встрече во Франции обычное явление. Мэр небольшого французского городка Море Од Пикар-Вольф подняла крайне чувствительный для Франции вопрос: нужно ли соблюдать традиции приветственного поцелуя.

Об этом сообщает ВВС.



Президент Франции Эммануэль Макрон целует мэра Парижа Анн Ільдаго.

Двукратный или трехкратный поцелуй в щеку – «la bise» – традиционное и широко распространенное во Франции приведствие. Однако, мэр Море, где живет 415 человек – призвала французов отказаться от этой традиции.

Чиновница разослала письма своим коллегам – руководителям других городов округа Гренобль на востоке Франции, – в котором попросила их воздержаться от приветственных поцелуев.

С точки зрения Пикар-Вольф, Франция готова перейти к обновленной норме этикета и вернуться к более нейтральному – пожатие руки.

В своем письме мэр объявила, что сама теперь будет избегать поцелуев на деловых встречах. Она также призналась, что в течение многих месяцев специально опаздывала на совещания, чтобы не целоваться со своими 73 коллегами.

«С меня достаточно поцелуев с десятками людей. Я надеюсь, мое решение заставит лишний раз задуматься над тем, что каждый имеет право сам решать, целоваться при встрече или нет – неважно, занимает ли он или она официальную должность, находится на рабочей встрече или в любой другой ситуации», – написала Пикар-Вольф.

Она также заявила, что всегда считала странной и неправильной французскую традицию целовать едва знакомых людей. По ее мнению, «la bise» – это еще одна форма дискриминации женщин.

«Мужчины не целуются при встрече, если только они не близкие друзья. Это мелочь, но мы сталкиваемся с этим каждый день, поэтому это ставит вопрос о гендерном равноправии», – говорится в письме мэра.

Слова Пикар-Вольф спровоцировали бурную общественную дискуссию. Многие женщины поддержали политика и заявили, что хотели бы заменить «la bise» на пожатие руки.

По словам Пикар-Вольф, она получила много писем и от мужчин. Они признавались, что также часто бывают не уверены, что женщина правильно воспримет попытку поцеловать ее в щеку при приветствии.

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