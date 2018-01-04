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четверг, 4 января, 2018, 18:52 Львов
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«Львовводоканал» обещает подать воду в Лычаковский район до 16.00

ЛГКП «Львовводоканал» проводит ремонтные работы по ликвидации утечки воды на вул. Базальтовой во Львове.

Как сообщила пресс-служба ЛГКП «Львовводоканал», сегодня, 4 января, с 10 до 16 час. в связи с ремонтными работами по ликвидации утечки воды на улице Базальтовой, 7, 16, 19. приостановлено водоснабжение на улицах: Базальтовая, Гранитная, Полуденная, Сечевая, Дубовый, частично Глинянский Тракт, Голинского, Можжевельник, Буковая, Голубца, Дрожжевая, Бахматюка, Поморянская, Милорадович, Горовская, частично Лычаковская и прилегающих к ним улицах.

ЛГКП «Львовводоканал» просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением аварийно-восстановительных работ.

Напомним, что в связи с ремонтными работами по ликвидации утечки воды на вул. Замарстыновской, 209 и на углу улиц Химическая-Лемковская во Львове временно прекращено водоснабжение на прилегающих улицах.
львовремонтывода
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2018-01-05 05:12:31