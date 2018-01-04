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четверг, 4 января, 2018, 0:20 Политика
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Главы МИД Украины и Германии завтра отправятся на Донбасс

Завтра, 4 января, министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Германии Зигмар Габриэль посетят Донбасс.

Об этом на брифинге сообщил Климкин, передает УНН.

«Завтра мы с Зигмаром посетим Донбасс. Я надеюсь, что у Зигмара будет очень хороший шанс все увидеть и услышать», – сообщил Климкин.

Так, Климкин отметил, что подробно проинформировал главу МИД Германии о положении на Донбассе.

«Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она является очень напряженной, режим прекращения огня, по факту, не соблюдается. Только за последние несколько дней было совершено более 60 обстрелов, 3 украинских бойца погибли, 15 ранены», – отметил Климкин.
донбассПавел КлимкинЗигмар Габриэль
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2018-01-04 05:09:05