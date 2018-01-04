Если Украина начнет побеждать на Донбассе, Германия будет бить ей в спину, – политолог

Украине не следует рассчитывать на Германию, потому что это опасно. Ведь вполне вероятна прямая координация Берлина и Москвы против Украины в вопросе Донбасса.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день 13:00-15:00 и 17:00-19:30 на телеканале ZIK) говорил политический эксперт Эдуард Юрченко.

«Честно говоря, страна, которой я в последнюю очередь доверял бы в процессе конфликта на Донбассе, это как раз Федеративная Республика Германия. Все из-за того, что есть достаточно серьезные экономические, политические и геополитические причины, за которые нынешнее руководство ФРГ не хочет иметь серьезную ссору с Российской Федерацией», – рассказал Юрченко.

По его мнению, большинство западной части Евросоюза имеет неадекватную позицию, потому что не хочет помогать Украине и таким образом подыгрывает России против Украины.

«Это все тянется из Берлина и связано совсем не с тем, что нынешнее немецкое руководство является каким-то демоническим. Все очень просто и цинично. Речь идет об отношениях с Россией, большие деньги и т. далее. Поэтому не надо им доверять и на них рассчитывать», – сказал гость.

Он считает, что если Украина начнет перевешивать на Донбассе, то Германия может скоординироваться с Москвой против нее.

«Если кардинально ситуация переломится в нашу сторону и нас, например, поддержат те же самые Соединенные Штаты Америки и завтра мы будем побеждать на Донбассе милитарно немцы нам будут выкручивать руки, бить в спину. Я не удивлюсь, если будет прямая координация Берлина и Москвы против Украины. Поэтому доверять им не надо, потому что, в первую очередь, это опасно. Я может жестко сказал, но я действительно так думаю», – подчеркнул Юрченко.

Политолог Александр Солонтай также считает, что не стоит рассчитывать на какую-то серьезную поддержку Берлина в ближайшее время. Поскольку в Германии социал-демократы, которых представляет министр иностранных дел, пока что находятся на паузе и в переговорном процессе с Меркель.

«Мы не знаем, чем завершатся переговоры, которые сейчас продолжаются в Германии. Это формат новой коалиции, который собственно Меркель рассматривает как вариант того, чтобы избежать досрочных выборов. У нее был первый вариант – сделать с новыми политическими силами коалицию. Речь идет о тех, которые прорвались в немецкий парламент: зеленых и либералов. Этот вариант пока не сработал. В итоге, они сделали паузу в этом варианте и прорабатывают второй вариант – коалицию с социал-демократами. Но они также остановились и на данный момент у Меркель есть два варианта, куда двигаться», – Солонтай.

Поэтому, по словам политолога, это может означать для Украины то, что в Германии останется тот же внешнеполитический курс, но об этом станет известно уже через несколько недель.

«Конечно, есть еще третий вариант – отсутствие коалиции, потому что в Германии может произойти тотальная перезагрузка. Но он маловероятен. Поэтому, если немцы вернулись бы к формату своей бывшей коалиции и зашли бы либералы в правительство, то, несмотря на свою очень нехорошую по отношению к Украине риторику, которую они имели во время выборов, по факту мы получили бы лучшее министерство иностранных дел Германии, то есть лучшего союзника», – считает Солонтай.

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