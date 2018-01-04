Десять украинских моряков не могут вернуться из Сирии из-за долгов судовладельца

В сирийском порту Тартус на арестованном судне застряли десять украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

Об этом сообщает Громадское.

По словам руководителя проектов благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса) Андрей Шевченко, накануне в организацию обратились родственники моряков – жителя Одессы, пятерых херсонцев, трех жителей Николаева и киевлянина.

Четыре месяца назад украинские моряки через посредничество предприятия «Альянс Навигейшн» (Херсон) заключили контракт с турецким судовладельцем на плавания к Ливану.

Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, где с 2011 года идет гражданская война. Капитан порта Тартус забрал у украинцев документы, чтобы «они сидели на борту и не шатались где-то».

«Альянс Навигейшн» не сообщил украинским морякам, что предыдущий экипаж почти 2 года не получал зарплату, а само судно Starshina Derov N. G в плохом техническом состоянии. Это судно арестовано за долги судовладельца/оператора по иску третьего лица. Судовладельцу грозят санкции за неоднократные захода в оккупированный Крым.

Об этих проблемах украинцы узнали в Сирии, рассказал Шевченко. По его словам, работодатель уже там сообщил о своей несостоятельности – поставка обеспечивается минимальная, зарплату не выплачивают.

Как отметил Шевченко, при вмешательстве дипломатических служб Украины удалось добиться того, чтобы на борт хотя бы в минимальном объеме поставлялись вода и провизия. Для этого представитель судовладельца, с которым держат связь моряки, перечисляет небольшую сумму местному агенту.

Судовладелец через своего представителя сообщил экипажу, что надеяться на получение заработной платы не стоит, «Альянс Навигейшн» от проблемы самоустранился, Морская администрация Танзании на все запросы моряков не отвечает.

Шевченко объяснил, что украинцы не могут вернуться домой, поскольку капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна, потому что неуправляемое оно угрожает судоходству и экологии. Документы морякам до сих пор не вернули.

«Ждем реакцию на действия посредника при трудоустройстве со стороны Министерства социальной политики и правоохранительных органов Украины», – отметили в «Ассоль».

Напомним, в ноябре МИД назвало общее количество украинских моряков, которые оказались в иностранных тюрьмах.

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