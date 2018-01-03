Завтра в Германии стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона-17/18

В немецком Оберхофе завтра, 3 января, после новогоднего перерыва начнется очередной, четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-17/18. На протяжении четырех дней будет разыграно шесть комплектов наград.

Биатлон. Кубок мира сезона-2017/2018. Обергоф (Германия). 4 – 7 января

Расписание гонок

4 января (четверг)

13:30. Женщины. Спринт, 7.5 км (два огневых рубежа)

5 января (пятница)

15:15. Мужчины. Спринт, 10 км (два огневых рубежа)

6 января (суббота)

13:15. Женщины. Гонка преследования, 10 км (четыре огневых рубежа)

16:00. Мужчины. Гонка преследования, 12.5 км (четыре огневых рубежа)

7 января (воскресенье)

12:30. Женщины. Эстафета 4х6 км (два огневых рубежа)

15:30. Мужчины. Эстафета 4х7.5 км (два огневых рубежа)

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