Завтра в Германии стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона-17/18

В немецком Оберхофе завтра, 3 января, после новогоднего перерыва начнется очередной, четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-17/18. На протяжении четырех дней будет разыграно шесть комплектов наград.
Биатлон. Кубок мира сезона-2017/2018. Обергоф (Германия). 4 – 7 января
Расписание гонок
4 января (четверг)
13:30. Женщины. Спринт, 7.5 км (два огневых рубежа)
5 января (пятница)
15:15. Мужчины. Спринт, 10 км (два огневых рубежа)
6 января (суббота)
13:15. Женщины. Гонка преследования, 10 км (четыре огневых рубежа)
16:00. Мужчины. Гонка преследования, 12.5 км (четыре огневых рубежа)
7 января (воскресенье)
12:30. Женщины. Эстафета 4х6 км (два огневых рубежа)
15:30. Мужчины. Эстафета 4х7.5 км (два огневых рубежа)