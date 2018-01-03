Иван Апаршин: Военные пенсионеры будут перекрывать дороги из-за низких пенсий

20 января все военные пенсионеры выйдут на митинги. Они будут перекрывать дороги в Киеве и в областных центрах. Я не буду говорить, каким образом это будет происходить, но есть вот такая ситуация, которая возникла просто на ровном месте.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день 13:00 – 15:00 и 17:00 – 19:00) на телеканале ZIK заявил военный эксперт Иван Апаршин.

Гость программы, комментируя вопрос относительно военного бюджета отметил, что сегодня в Украине возникла проблема с обеспечением военных пенсионеров.

«Ведь военные пенсионеры, согласно закону Украины «О пенсионном обеспечении», имеют право, это обязанность государства – сделать им перерасчет пенсий», – отметил Апаршин.

И сегодня, как отметил эксперт, военных пенсионеров привязали к тарифной сетке и к новым нормативам.

«Министр Рева пообещал, что он примет новый закон, который внесет в Верховную Раду. Но на сегодняшний день, ни закона, ни решения нет. Но на самом деле, не нужно никакого закона, сегодня есть все основания произвести перерасчет пенсий бывшим военнослужащим. Есть закон о пенсионном обеспечении, есть 74 постановление, есть и порядок, принятый Кабмином в 2008 году. И кстати, согласно этих документов министр обороны обязан, если возникли такие исходные данные, обратиться письмом к Фонду госимущества и предупредить, что с 1 января военнослужащие, уволенные в запас, должны получить новые пенсии»,– говорит Апаршин.

Вместе с тем гость программы добавил, что министр обороны этого не сделал и никогда не сделает.

«А вот министр внутренних дел обратился с таким письмом в Пенсионный фонд. Поэтому и сегодня возникла другая проблема: вот я утром получил сообщение, что 20 января все военные пенсионеры выйдут на митинги. Они будут перекрывать дороги в Киеве и в областных центрах. Я не буду говорить, каким образом это будет происходить, но есть вот такая ситуация, которая возникла просто на ровном месте»,– заявил Иван Апаршин.

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