Вмешивались в выборы по всему миру: советник Трампа обвинил Россию в кампании по дестабилизации

Советник президента США Дональда Трампа Рэймонд Макмастер заявил, что Россия вмешивалась в выборы по всему миру.

Об этом Макмастер заявил в интервью «Голосу Америки».

«Россияне также проявляли активность в Европе, и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме относительно статуса Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а это ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга», – заявил Макмастер.

Генерал отметил, что Россия продолжает отрицать свои действия, но ее словам верят все меньше.

«Эти же люди заявляли: «Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей»; «Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины»; «Мы не предоставляем поддержки сирийскому режиму, ответственного за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия». Сегодня этим словам уже никто не верит», – утверждает Макмастер.

По мнению генерала, каждое арабское государство должно понимать, что именно делает Россия на Ближнем Востоке, а именно – стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну в регионе, вооружает и поддерживает террористические группировки такие как «Гезболла». «За такую поддержку России придется заплатить большую цену», – заявил Макмастер.

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