В Иране новые массовые акции – теперь уже сторонников правительства

Иранское государственное телевидение сообщило о десятках тысяч людей, которые вышли на улицы нескольких городов Ирана в поддержку правительства после того, как антиправительственные протесты, переросшие в столкновения, прошлой ночью стихли.

Об этом сообщило «Радио Свобода», со ссылкой на иранское агентство Fars.

Акции состоялись в Ахвазе, Керманшаше, Горгане, Абадане, Хорамабаде и Илами.

По сообщениям журналистов, люди с флагами скандировали «Лидер, мы готовы», «Смерть мятежникам», «Мы предлагаем нашу кровь лидеру». Кроме этого, участники протеста несли плакаты, на которых – обвинения в адрес США и Израиля в подстрекательстве к антиправительственным протестам, начавшихся 28 декабря.

Полиция Тегерана ранее заявляла, что в столице Ирана вечером 2 января не было протестов, однако иранская служба Радио Свобода сообщила о столкновениях с полицией в нескольких точках городах.

За шесть дней протиурядових демонстраций погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе один полицейский. По всей стране были арестованы несколько сотен человек.

Страны Евросоюза, США, Израиль, Турция и ряд международных правозащитных организаций выступили с резкой критикой в адрес властей Ирана за подавление протестов. Свою поддержку официальному Тегерану выразили Сирия и Россия.

Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в своем обращении обвинил «внешних врагов Исламской республики» в подстрекательстве к протестам и раскачивании ситуации в стране.

Власти Ирана почти сразу же после начала антиправительственных акций заблокировали популярные среди большого количества людей соцсети – Instagram и Telegram.

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