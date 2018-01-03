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среда, 3 января, 2018, 14:28 Общество
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В Украине не превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, – МИНЗДРАВ

За последнюю неделю активность гриппа в регионах Украины остается низкой. В одной из областей эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

ОРВИ заболели 147 445 человек, что на 19,2 % меньше, чем на позапрошлой неделе. Исследовали 316 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, определены три вируса гриппа типа B.

Смертей из-за осложнения от гриппа за последнюю неделю не зафиксировано. В одной из областей эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен. С начала сезона прививки против гриппа сделали 173 963 человека, говорится в сообщении.

Как сообщалось, штамм гриппа H3N2, который в прошлом году лишил жизни 370 человек в Австралии, начинает убивать в Европе.
медицинаГрипп
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2018-01-03 17:04:18