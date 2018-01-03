В центре Львова при плюсовой температуре создают ледяные скульптуры

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

Конкурс ледовых скульптур 2018. Фото: Николай Тыс / ZIK

На термометре во Львове сейчас+4. Такая температура не пугает смелых скульпторов, которые уже второй день работают со льдом на площади Рынок.

К концу среды все будет готово: пять новеньких скульптур с силуэтами Львова красиво подсветят, а специальное жюри выберет из них лучшую, передает корреспондент ИА ZIK.

Плюс на термометре – конечно, не лучшее обстоятельство для таких скульптур. Но создатели убеждают – еще несколько дней они точно будут радовать львовян. Если повезет – будут «жить» несколько недель.

Погодные сюрпризы могли вообще все изменить: организаторы уже хотели отменить традиционный конкурс. Но передумали – с плюсом даже интереснее.

«Честно, я впервые в жизни работаю со льдом. А тут еще и плюсовая температура. Но нереально интересно: фигура тает – и меняет свою форму, становится совсем другой. Когда наблюдаешь этот процесс вживую – просто завораживает. Потому что прошло несколько часов – фигура уже другая. Природа все сглаживает», – говорит скульптор Владимир Сенкив.

Его работа – о голубях. Ведь это первое, с чем он ассоциирует город. И лед – отличный вариант, чтобы передать такой силуэт города.

«Работа со льдом похожа на дерево. Она очень интересная. Такая текучая и длительная. И очень важно поймать тот момент, чтобы передать все», – подчеркивает Владимир.

Интересно, что фигуры сначала должны быть несколько другими.

«Когда мы только делали эскизы – ожидали, что будет хороший мороз и сделаем больше деталей. Но пришлось немного переделывать. У нас будут достаточно простые композиции, которые будут держаться под своим весом. Потому что чем больше разных деталей – тем быстрее они смогут обвалиться», – говорит одна из координаторов конкурса Дарья Алешкина.

Лед для таких скульптур берут необычный. Его специально готовили за месяц до самого конкурса.

«Это – пищевой лед. Его больше всего заказывают в пищевой промышленности. Ну и мы – скульпторы. Вода для него должна быть просто супер фильтрованной, чтобы не было никакой грязи. А во время замерзания должна постоянно циркулировать – тогда и мы получаем такую чистую и прозрачную глыбу», – рассказал скульптор и мастер Гордей Старух.

Средняя цена одной такой глыбы – 50 долларов. Сейчас хороший лёд можно спокойно купить во Львове. А еще три года назад завозили только из Киева.

Гордей убеждает – каждый материал имеет свои особенности. Поэтому для хорошего скульптора лед – это просто один из вызовов.

«Вообще, каждый материал – по-своему сложный, но нормальный скульптор владеет всем. Что такое лед – это холодный и мокрый материал. Поэтому надо знать, что одевать, как заточить инструмент, какие пилы будут его нормально пилить. Еще один классный эффект со льдом – его проявления. Для того мы используем всякие утюги, горячие плиты, паяльные лампы. И здесь уже есть определенный элемент шоу. Но сейчас этого нет – на улице и так плюс», – убеждает Гордей Старух.

Так, на конкурсе представят пять скульптур. И уже к концу среды они будут готовы для всех львовян. А сейчас можно понаблюдать, как из больших кусков льда рождаются фигуры.

Петр Синеокий,

ИA ZIK

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