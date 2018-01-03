В правительстве объяснили, как будет расти минимальная зарплата

По итогам первого квартала 2018 года правительство рассмотрит возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3723 гривен. Но в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам 1 квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты», – сказал он.

В то же время вице-премьер-министр подчеркнул, что для осуществления такого шага должны быть экономические предпосылки.

«Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должен быть прежде всего экономически обоснованным», – отметил Розенко.

Он также подчеркнул, что повышение соцстандартов и уровня соцзащиты населения – это идеология действующей власти: «Поэтому зарплаты и пенсии будут расти и дальше».

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