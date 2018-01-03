среда, 3 января, 2018, 15:03 Мир
В Финляндии служебный пес нашел 320 тысяч евро
Таможенная служба Финляндии сообщает об изъятии 319 550 евро наличными и более 8800 таблеток наркотического вещества.
Об этом сообщает Фонтанка.
Они были спрятаны дома у 40-летнего мужчины, подозреваемого в продаже наркотиков в период с 2015 по 2017 год. Тайник в электроплите с деньгами и таблетками помог обнаружить служебный пес.
Стоимость изъятых во время обыска веществ оценивается в 26 тысяч евро. Предполагается, что они попали в Финляндию из Румынии. Таможенная служба продолжает расследование.
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