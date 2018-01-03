live
Aнонси
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
3 января, среда
Ірен Роздобудько
Ірен Роздобудько
4 января, четверг
КРИМ НАШ: ХТО ЗДАВ І ХТО ПОВЕРНЕ УКРАЇНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ?
КРИМ НАШ: ХТО ЗДАВ І ХТО ПОВЕРНЕ УКРАЇНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ?
5 января, пятница
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 3 января, 2018, 15:03 Мир
Читати новину українською
В Финляндии служебный пес нашел 320 тысяч евро

Таможенная служба Финляндии сообщает об изъятии 319 550 евро наличными и более 8800 таблеток наркотического вещества.

Об этом сообщает Фонтанка.

Они были спрятаны дома у 40-летнего мужчины, подозреваемого в продаже наркотиков в период с 2015 по 2017 год. Тайник в электроплите с деньгами и таблетками помог обнаружить служебный пес.

Стоимость изъятых во время обыска веществ оценивается в 26 тысяч евро. Предполагается, что они попали в Финляндию из Румынии. Таможенная служба продолжает расследование.
НаркотикиживотныеФинляндия
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-03 17:04:18