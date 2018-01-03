«UA:Первый» покажет Олимпиаду-2018 и Олимпиаду-2020, – официально

Телеканал «UA:Первый» покажет зимние Олимпийские игры-2018 и летние Олимпийские игры-2020.

Как сообщает пресс-служба телеканала «UA:Первый», Национальная общественная телерадиокомпания Украины подписала договор о приобретении прав на трансляцию с компанией Discovery Communications, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport.

«UA:Первый» покажет важные встречи и финальные этапы главных соревнований», – сообщила вице-президент Discovery Networks Анна Пак Бурден.

«Для любого общественного вещателя в мире спорт – это одна из ключевых составляющих вещания, и он должен быть представлен на всех наших платформах. Спортивные достижения украинцев известны во всем мире, у нас много выдающихся атлетов, за которыми наблюдают миллионы поклонников спорта. Отмечу, что обеспечивать освещение соревнований такого уровня как Олимпиада – всегда непросто.

В этом году мы планируем приложить еще больше усилий творческой и технической команд спортивного направления и сделаем все возможное, чтобы украинцы с восторгом наблюдали за выступлениями наших олимпийцев и почувствовали невероятную атмосферу этого события», – сказала член правления НГТУ, ответственное за развлекательное направление деятельности Александра Кольцова.

Ранее сообщалось, что в «UA:Первый» нет денег на трансляцию Олимпийских игр, но Кабмин выделил необходимую сумму.

Отметим, что Украина стала последней страной Европы, которая купила телеправа зимних Игр-2018.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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