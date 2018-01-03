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среда, 3 января, 2018, 23:56 Политика
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Саакашвили отказали в статусе беженца, – решение суда

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска лидера партии «Движение новых сил» о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Такое решение объявила судья Татьяна Скочек, передает РБК-Украина.

«Суд принял решение отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении его иска к Государственной миграционной службе о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. В иске отказать полностью», – заявила судья.

В свою очередь, представители защиты заявили о том, что намерены обжаловать это решение в суде высшей инстанции. Напомним, ранее защита Саакашвили заявила о бездействии госорганов в предоставлении ему статуса беженца.

В ходе судебного заседания, адвокаты политика предоставили суду дополнительные документы, свидетельствующие об угрозе их подзащитному в случае его депортации в Грузию, где против него также открыты дела.
Михаил Саакашвили
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2018-01-04 05:09:22