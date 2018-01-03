Розенко убежден, что с 1 января 2019 г. можно запускать накопительную пенсионную систему

У действующей власти хватит политической воли для введения с 1 января 2019 года накопительного уровня пенсионной системы.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, информирует его пресс-служба.

«На сегодня законодательство для трехуровневой пенсионной системы в целом сформировано и вопрос запуска второго уровня – это больше вопрос политический. Нужно было запустить эту систему еще 14 лет назад, но я убежден, что у действующей власти хватит, прежде всего, политической воли, наконец, сделать этот шаг и дать украинцам шанс получать в будущем действительно достойные пенсии», – сказал он.

По словам вице-премьер-министра, если бы накопительную систему ввели 14 лет назад, сейчас бы люди, выходящие на пенсию, получали бы не 3-4 тыс. грн, а 6-7 тыс. грн.

Одним из самых главных вопросов, которые необходимо законодательно урегулировать в течение 2018 года, Павел Розенко назвал защиту пенсионных взносов граждан.

«В действующем законодательстве четко зафиксировано, что мы все – и правительство, и Верховная Рада должны осуществить все необходимые мероприятия в течение 2018 года, чтобы с 1 января 2019 года накопительная пенсионная система заработала. И на первом плане, безусловно, стоит вопрос защиты средств негосударственного пенсионного страхования и накопительной системы. Эти вещи нам нужно детально выписать и дать четкий сигнал людям, что их пенсионные взносы будут полностью защищены как от инфляции, так и от других негативных процессов», – пояснил он.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.