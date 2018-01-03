Регистрация на пробное ВНО продлится с 9 по 31 января 2018 года, – УЦОКО

Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте регионального центра оценивания качества образования. Регистрация на пробное ВНО продлится с 9 по 31 января 2018 года. Информация о стоимости пробного ВНО размещена на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
Пробное внешнее независимое оценивание с украинского языка и литературы состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам – 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может сдать тест по одному учебному предмету.
Пробное тестирование является важной составляющей подготовки к внешнему независимому оцениванию.