Регистрация на пробное ВНО продлится с 9 по 31 января 2018 года, – УЦОКО

Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте регионального центра оценивания качества образования. Регистрация на пробное ВНО продлится с 9 по 31 января 2018 года. Информация о стоимости пробного ВНО размещена на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Пробное внешнее независимое оценивание с украинского языка и литературы состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам – 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Пробное тестирование является важной составляющей подготовки к внешнему независимому оцениванию.

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