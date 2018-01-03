Премьерный показ фильма о Василии Слипаке состоится в 20-х городах

С 25 января по 5 февраля городами Украины пройдет премьерный тур документального фильма «Миф» о погибшем во время АТО оперном певце Василии Слипаке.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Ленту, созданную при поддержке Госкино, покажут в 20 городах. Расписание премьерных показов на странице фильма здесь. Показы стартуют с Киева, а закончатся в Житомире.

Фильм расскажет о жизни и гибели Василия Слипака – «Мифа» – украинского оперного певца с мировым именем и уникальным голосом, который погиб в ходе боевых действий на востоке Украины в рядах добровольцев.

После премьерных показов «Миф» выйдет в широкий кинотеатральный прокат.

Напомним, Василий Слипак 19 лет жил во Франции, работал в Парижской опере, но с началом российской агрессии бросил европейскую карьеру и вернулся защищать Родину, воевал в рядах Правого сектора, погиб на фронте под Донецком 29 июня 2016 года.

Его похоронили 1 июля на Лычаковском кладбище во Львове.

Президент Петр Порошенко наградил Василия Слипака орденом «За мужество» посмертно.

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