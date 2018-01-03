Ограничение скорости до 50 километров дает пешеходу шанс выжить в ДТП, – Караваев

Вероятно, уже в ближайшее время удастся претворить в жизнь фото -и видео-фиксации нарушений правил дорожного движения. Ведь в некоторых местах просто невозможно контролировать процессы, происходящие на дороге.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням 13:00-15:00 и 17:00-19:30 на телеканале ZIK) рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

К сожалению, у украинских водителей существует проблема внутреннего контроля. Какие бы не вводили ограничения, пока водители их не будут воспринимать, ситуация на дорогах будет меняться очень медленно.

«Сейчас даже скоростной режим в 60 км/ч выполняется очень трудно. Однако есть постановление Кабмина с ограничением до 50 км/ч в пределах населенного пункта», – подчеркнул Мартыненко.

Кроме того, он рассказал: Министерством внутренних дел и Кабмином уже инициирована фото - и видео-фиксация нарушений ПДД.

«Прежде всего речь идет о нарушении скоростного режима. Ведь на сегодняшний день контролировать процессы, происходящие на дороге, очень трудно, а в некоторый местах, пожалуй, даже невозможно. Поэтому здесь нужно переходить к автоматическому режиму. Камера не различает должностей, фамилий и марок транспортного средства. Она видит факт нарушения ПДД, а протокол будет состоять уже в автоматическом режиме», – отметил Мартыненко.

В свою очередь эксперт по вопросам законодательного обеспечения ПДД Владимир Караваев добавил: одно из прав наших водителей – безопасные условия на дорогах. И далеко не все понимают, откуда взялось ограничение в 50 км/час.

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«Такую стратегию в Европе ввели еще лет 50 назад. Она основывается на том, что каждый человек – пешеход и водитель может допустить ошибку. Поэтому и необходимо сделать все, чтобы в случае, если такое произойдет, последствия были минимальными», – рассказал Караваев.

Поэтому, по его словам, практика свидетельствует: если на пешехода совершен наезд автомобилем, который двигался со скоростью 50 км/ч, у человека еще есть шансы «сохранить жизнь».

«При 60 километрах таких шансов уже практически нет. Поэтому Европа приняла эту норму», – подчеркнул Владимир Караваев.

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