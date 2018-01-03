Официально: Защитник киевского «Динамо» хорват Вида стал игроком «Бешикташа»

Центральный защитник национальной сборной Хорватии и киевского «Динамо» Домагой Вида официально стал игроком турецкого «Бешикташа» из Стамбула.

Сегодня, 3 января, хорват Домагой Вида (на фото) утром прошел медосмотр, после чего стамбульский футбольный клуб объявил о подписании контракта, сообщает официальный сайт «Бешикташа».

Договор Виды с «Бешикташем» рассчитано до конца сезона-2021/2022. Защитник достался «орлам» свободным агентом – его контракт с киевлянами закончился 31 декабря 2017 года.

Домагой Вида выступал за «Динамо» с 2013 по 2017 годы. В футболке киевлян хорват отыграл 160 матчей, забил 13 мячей.

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