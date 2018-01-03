ОБСЕ не контролирует ситуацию на оккупированных территориях Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса (ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

Об этом передает Интерфакс-Украина.

«Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории», – сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.

П.Климкин отметил, что признаком продолжения данной тактики есть и выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

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