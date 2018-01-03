Навальный обжаловал решение Верховного суда об отказе допустить его к выборам

Российский оппозиционер Алексей Навальный обжаловал решение первой инстанции Верховного суда, который фактически согласился с Центризбиркомом в том, что он не может участвовать в выборах президента РФ.
Об этом заявил его представитель Иван Жданов, сообщает «Интерфакс».
«Решение обжаловано в апелляционной инстанции Верховного суда России. За практикой рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобе может состояться еще до окончания праздников», – сказал юрист.
Как сообщалось, Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, которая выдвинула его в кандидаты на пост президента РФ.
Ранее юристы заявляли: если решение не будет отменено, то отказ допустить Навального к участию в выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.